شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية تسجل 73 وفاة و1270 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 73 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2684 حالة.



وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1270 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 86 ألفا و265 إصابة.