شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تعرب للرئيس الجزائري عن ارتياحها لتماثله للشفاء من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعه، عن ارتياحها لتماثل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للشفاء في المستشفى، الذي يعالج به في ألمانيا، جراء إصابته بفيروس كورونا.
وقالت ميركل- في رسالة بعثت بها إلى تبون، اليوم، ونقلتها وكالة الأنباء الجزائرية- "أعرب لكم عن خالص تمنياتي بالشجاعة والقوة لمواصلة فترة النقاهة".
وأعلنت الرئاسة الجزائرية، يوم الأحد الماضي، أن الرئيس تبون أنهى البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا، ويجرى فحوصات طبية.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت، يوم 28 أكتوبر الماضي، نقل الرئيس تبون، إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوصات طبية بناء على توصية الطاقم الطبي، قبل أن تعلن في 3 نوفمبر الجاري أنه يواصل تلقي العلاج بأحد المستشفيات الألمانية جراء إصابته بفيروس كورونا، مؤكدة أن حالته الصحية في تحسن تدريجي.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تعرب للرئيس الجزائري عن ارتياحها لتماثله للشفاء من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.