شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تعرب للرئيس الجزائري عن ارتياحها لتماثله للشفاء من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعه، عن ارتياحها لتماثل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للشفاء في المستشفى، الذي يعالج به في ألمانيا، جراء إصابته بفيروس كورونا.



وقالت ميركل- في رسالة بعثت بها إلى تبون، اليوم، ونقلتها وكالة الأنباء الجزائرية- "أعرب لكم عن خالص تمنياتي بالشجاعة والقوة لمواصلة فترة النقاهة".

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، يوم الأحد الماضي، أن الرئيس تبون أنهى البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا، ويجرى فحوصات طبية.



وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت، يوم 28 أكتوبر الماضي، نقل الرئيس تبون، إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوصات طبية بناء على توصية الطاقم الطبي، قبل أن تعلن في 3 نوفمبر الجاري أنه يواصل تلقي العلاج بأحد المستشفيات الألمانية جراء إصابته بفيروس كورونا، مؤكدة أن حالته الصحية في تحسن تدريجي.