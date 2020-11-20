شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعترض طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى باتجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف العربى عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت قوات التحالف العربى فى اليمن اعترضت، الأربعاء الماضى، طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى فى اتجاه السعودية، وبحسب تصريحات سابقة لمعمر الإريانى، وزير الإعلام اليمني، إن وقف الحرب في اليمن يبدأ بوقف التدخلات الإيرانية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية إن ميليشيات الحوثى تتلقى خسائر كبرى سواء من جانب التحالف العربى فى اليمن، أو الجيش اليمنى، حيث تلقى الحوثيين خسائر ثقيلة فى الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية بنيران الجيش اليمنى والمقاومة ومقاتلات التحالف العربى غرب محافظة مأرب.