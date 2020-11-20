شكرا لقرائتكم خبر عن ملاكمات صغيرات يشاركن بمسابقة فى بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت فتيات فلسطينيات فى مسابقة نسائية للملاكمة فى قطاع غزة، وذلك فى رياضة ترتبط فى الغالب بالرجال داخل القطاع، وشهدت المسابقة التى نظمت اليوم الجمعة ملاكمات صغيرات بدءا من سن السابعة وحضرها عشرات المتفرجين.

وقالت الملاكمة هالة أيوب إنها تأمل فى أن تظهر اللعبة للناس أن الملاكمة ليست حكرا على الرجال، وقالت "طموحى إنى أصير لاعبة ملاكمة مشهورة وأرفع علم فلسطين وأشارك فى البطولات المحلية والدولية".

وأضافت "هاى اللعبة علمتنى كيف أدافع عن نفسى وأطلع الطاقة السلبية"، وزاد عدد الملاكمات فى غزة إلى مثليه فى الشهور الستة الأخيرة منذ تشكيل فريق نسائى مبدئى من 18 ملاكمة. ويقول الكابتن أسامة أيوب إن اللعبة تضم حاليا 45 عضوا.

وقال على عبد الشافى نائب رئيس الاتحاد الفلسطينى العام للملاكمة إنه سيتم انتقاء بعض الفتيات من مسابقة اليوم الجمعة للانضمام لفريق الملاكمة الفلسطينى والمشاركة فى مسابقة بالكويت فى فبراير شباط.