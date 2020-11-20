شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة . وتواصل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ، استهداف المدنيين بطريقة ممنهجة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية .

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