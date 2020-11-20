شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يقر تعديلاً جديداً على تأشيرات المرور والزيارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت الجريدة الرسمية موافقة مجلس الوزراء على تعديل فقرة من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور. ووفقاً لـ” أم القرى” أوضح المجلس أن تأشيرة المرور للزيارة سواء برا أو بحرا أو جوا تعطى لمدة 48 ساعة برسم 100 ريال فيما إذا أراد البقاء لمدة 96 ساعة فسيكون الرسم المقدر لها هو 300 ريال.

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