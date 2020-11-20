أول دفعة من القوات الأمريكية تغادر العراق

وأوضح الخفاجي في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن القوات الأمريكية في العراق ليست قتالية، مضيفا: "لدينا فقط الذين يلبون الدعم بالضربات الجوية لاستهداف فلول داعش، واللوجستي والاستشارة".

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وأردف: "اليوم بدأت القوات الأمريكية بالانسحاب والعدد هو 500، الذين تم الإعلان عنهم وفق الاتفاق بين بغداد وواشنطن حديثا".

ونوه المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية بأن

انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيتم خلال فترة قصيرة جدا، وفق جدول بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وحسب توقيتات زمنية محددة.

وكشف وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي، عن توصل بغداد وواشنطن إلى اتفاق لسحب 500 جندي أمريكي من العراق، عقب مباحثات قد جرت خلال اتصال هاتفي بين القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو.

وأعلن حسين، أن العدد الإجمالي القوات الأمريكية في العراق سينخفض إلى 2500 جندي، لافتا إلى أن القوات المتبقية ليست قتالية، وأن الحكومة العراقية ستبقى مستمرة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، لا سيما في مجال المعلومات الاستخبارية والاستشارات العسكرية وتدريب القوات.

وأبدى وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة الجديد، كريستوفر ميلر، عزمه تسريع سحب القوات الأمريكية من أفغانستان والشرق الأوسط، قائلا: "حان وقت العودة إلى الوطن. جميع الحروب يجب أن تنتهي"، في أول رسالة له للقوات المسلحة الأمريكية.

وكتب ميلر في رسالة على موقع وزارة الدفاع:

كثيرون تعبوا من الحرب، وأنا واحد منهم، لكنها المرحلة الحاسمة التي نحوّل فيها جهودنا من دور قيادي إلى دور داعم.

واختتم وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة: "إنهاء الحروب يتطلب تنازلات وشراكة واجهنا التحدي وبذلنا كل ما في وسعنا، الآن حان وقت العودة إلى الوطن".