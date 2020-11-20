التحالف يعترض طائرة مسيرة مفخخة متجهة نحو السعودية

وكان التحالف قد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية عن تدمير أكثر من طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تستهدف مناطق مختلفة في المملكة.

وسبق واتهم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن مجددا، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بالاستمرار في تهديد الملاحة الدولية في باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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ونقلت قناة "العربية" السعودية، اليوم، عن التحالف، أن قواته "عثرت على لغم بحري زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر".

وأضاف أن "قوات التحالف اكتشفت وأزالت 157 لغمًا بحريًا نشرها الحوثيون عشوائيًا".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا من عدة دول لمساندة الجيش اليمني الموالي للحكومة المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق شاسعة في شمال وغرب البلاد تقع تحت سيطرة الحوثيين.

وتسبب النزاع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وبنزوح السكان من مناطق القتال؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والأمراض، وحدوث المجاعة في بعض المناطق.