شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقفها بسبب “كورونا”.. صدور توجيهات بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر، اليوم (الجمعة)، صدور التوجيهات السامية الكريمة بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن والتي توقفت بسبب جائحة كورونا.

وأوضح السفير آل جابر عبر حسابه في «تويتر» أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات المملكة لدعم ومساندة الأشقاء من كل المحافظات اليمنية دون تمييز، ومنحهم فرص العمل والزيارة.

وكشف السفير آل جابر أن عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها سفارة المملكة في اليمن منذ منتصف عام 2018 وحتى التوقف بسبب جائحة كورونا بلغ أكثر 135 ألف تأشيرة عمل مما يساعد الأشقاء على الاعتناء بأسرهم في اليمن وتحويل العملة الصعبة لدعم الاقتصاد اليمني.