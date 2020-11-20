شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة: القبض على 3 أشخاص امتهنوا سرقة المركبات والمنازل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: تمكنت شرطة مكة المكرمة من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لتورطهم في جرائم سرقة والنشل. وفي التفاصيل ، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد/ محمد الغامدي ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها ، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (مواطنين اثنين في العقد الرابع ووافد من الجنسية اليمنية في العقد الثالث مخالف لنظام أمن الحدود) ، إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم ، تمثلت في سرقة ماتحتويه المركبات والنشل وسرقة المنازل. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة .

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