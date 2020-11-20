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شكرا لقرائتكم خبر عن صور افتراضية تاريخية على جدران حى الطريف السعودى لقادة مجموعة الـ20 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الخاصة باجتماعات مجموعة قادة العشرين المقرر انعقادها افتراضيا في المملكة العربية السعودية، صورة جماعية تاريخية افتراضية لقمة قادة مجموعة العشرين، والتي عرضت على جدران حي الطريف في الدرعية.
ومن المفترض أن يتولى العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئاسة قمة الرياض لقادة مجموعة العشرين حيث يجتمع القادة في منصة افتراضية بهدف تشكيل مستقبل أفضل.
وتعمل رئاسة مجموعة العشرين في السعودية مع شركائها والمنظمات ذات الصلة على قيادة جهود مكافحة فيروس كورونا الجائح، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات سريعة وغير مسبوقة بهدف حماية حياة الناس وفرص عملهم وسبل عيشهم.
الجمهور يشاهد الصورة
جدران حى الطريف
حى الطريف السعودي
الملك سلمان بن عبد العزيز
قادة قمة العشرين
الأمير محمد بن سلمان
شعار القمة على الشاشات
صورة ولي العهد فى شاشة
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