شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 1103 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق الرسمى للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم تسجيل 1103 إصابات فى الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة إلى 72755 حالة ، بحسب وكالة الانباء السعودية . وكشف فورار فى لقائه الإعلامى اليومى عن وفاة 15 شخصا متأثرين بكوفيد - 19 خلال المدة نفسها، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 2236 وفاة. أما فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالى 47581 حالة، وذلك بعد تسجيل 619 حالة تعافٍ إضافية فى آخر 24 ساعة.

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