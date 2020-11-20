شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوهات صور لسقوط أمطار وسيول فى وديان مدينة أملج بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت إمارة تبوك بالمملكة العربية السعودية، هطول أمطار رعدية وسيول في محافظة أملج والتى سالت فى عدد من الأودية، كما تداول رواد موقع تويتر صورا وفيديوهات في عدد من المناطق المختلفة.

وشارك هاشتاج محافظة "أملج"، قائمة الأكثر تداولا بالمملكة العربية السعودية، بأكثر من 15 ألف تغريدة، ووثق متابعو تويتر حالة سقوط الأمطار والسيول من خلال الفيديوهات والصور، كما نشر حساب قناة العربية المخصص للطقس العديد من الفيديوهات.

سيول وادي عنق شمال شرق #أملج

وأصدر المركز الوطنى للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تنبيها بهطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح وتدنى في مدى الرؤية وانخفاض في درجات الحرارة في إمارة منطقة تبوك بمحافظات أملج والوجه وضباء.

كانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية و قد تثير الأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالى وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقيه على الجزء الجنوبى بسرعة 18-42 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شماليه غربية بسرعة 18-40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.