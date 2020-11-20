شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو من أبوظبي: أحرزنا تقدمًا كبيرًا لتعزيز السلام فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو من أبوظبي: "أحرزنًا تقدمًا كبيرًا في تعزيز السلام في الشرق الأوسط"، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وكان النظام السورى، ندد بزيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إلى "الجولان المحتل".
وقبلها زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، منطقة الجولان، حيث إن بزيارة مايك بومبيو للجولان يكون أول وزير خارجية أمريكي يزور الهضبة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.
وفى وقت سابق، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قيام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة مستوطنات في الضفة الغربية والجولان المحتلتين، وأكد أبو الغيط، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذا العمل يناقض الشرعية الدولية بشكل واضح ويُشجع الحكومة اليمينة في إسرائيل على المُضي قدماً في مشاريعها الاستيطانية غير القانونية، والتي تشكل العقبة الأكبر في طريق إحلال سلام يقوم على حل الدولتين.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو من أبوظبي: أحرزنا تقدمًا كبيرًا لتعزيز السلام فى الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.