مسؤول مغربي: نعول على اللقاح الروسي في المرحلة الأولية للقضاء على كورونا

الرباط - سبوتنيك. وأشار إلى أن الحصول على اللقاح الروسي يندرج في إطار جهود المغرب لتأمين إمداد بكميات كافية من اللقاحات التي أثبت فعاليتها.

© Sputnik . Press Service of the Permanent Representative of the Russian Federation to the UN

وقال في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "سيتم قريبا الاتفاق على بروتوكول من أجل تمكين المغرب من جرعات من اللقاح الروسي ضد كورونا في المرحلة الأولية، مع بدء الاستعداد لتلقيح المغاربة الشهر المقبل ضد الفيروس".

وكان المغرب قد بدأ، في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، المشاركة في الاختبارات السريرية للقاح ضد فيروس كورونا مصمم من قبل شركة "سينوفارم" الصينية.

ويشهد المغرب ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة في البلاد، الخميس عن تسجيل 4559 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 311554 حالة منذ ظهور الفيروس أوائل آذار/ مارس الماضي، وتم تسجيل 77 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5090 حالة، فيما تم التأكد من شفاء 4641 حالة إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 257992.