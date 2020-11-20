بوتين في رسالة خطية لعون: ملتزمون بدعم سيادة لبنان ووحدته

وغرد حساب الرئيس اللبناني عبر موقع "تويتر" قائلا "الرئيس بوتين في رسالة خطية للرئيس عون نقلها السفير الروسي: ملتزمون بدعم سيادة لبنان ووحدته". وأضاف "نرحب بالجهود الرامية إلى ضمان استقراره وتوافقه الوطني".

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