نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، للتعليق على دمج العلمين الإماراتي والإسرائيلي معا في صورة واحدة.
وأكدت الوزارة أن السلام والتعاون بين إسرائيل والإمارات يتجسد الآن في واقع الحياة، حيث قام القنصلان الإسرائيلي والإماراتي في ساو باولو بتوزيع حقائب للمساعدات على أبناء الشعب البرازيلي المتضررين من جائحة كورونا.
وأرفقت الخارجية الإسرائيلية صورة للمساعدات المشتركة، وعليها علما الدولتين، مشيرة إلى أن الحقائب حملت شعار العلمين الإماراتي والإسرائيلي.
يشار إلى أن خطوة المساعدات الإماراتية الإسرائيلية، ربما تكون الأولى من نوعها خارج حدود البلدين، منذ توقيع اتفاق السلام بينهما.
ويذكر أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، برعاية أمريكية بزعامة الرئيس دونالد ترامب، في البيت الأبيض، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
© Sputnik
أبرز بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين
كانت هذه تفاصيل خبر مساعدات إنسانية… تل أبيب: العلمان الإماراتي والإسرائيلي يتجسدان معا على أرض الواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.