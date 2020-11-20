الرئيس الفلسطيني محمود عباس يبعث رسالة إلى نظيره اللبناني

ونقلت قناة "إم تي في" اللبنانية أن الرئيس الفلسطيني أرسل برقية تهنئة بالذكرى 77 لاستقلال لبنان للرئيس عون، قال فيها: "باسم دولة فلسطين وشعبها يسرنا أن نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم للشعب اللبناني الشقيق بتهانينا متمنين تحقيق ما تصبون إليه من أهداف وتطلعات".
في السياق ذاته، أصدرت الجبهة المدنية الوطنية في لبنان بياناً قالت فيه: "تحل الذكرى 77 لاستقلال لبنان، كما سابقاتها منذ أزمنة طويلة، مجرّدة من معناها العميق في صون الأمن القومي اللبناني بثوابت السّيادة، والحريّة، والعدالة، والحماية الاجتماعيّة، والازدهار الاقتصادي، ومرتكزات العيش الواحد التي تثبت الفرادة الرسوليّة الكيانيّة لهذا الوطن الحبيب"، حسبما نقل موقع "ليبانون ديبايت".
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