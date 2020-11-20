قتلى وجرحى في تجدد المواجهات بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي في أبين

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن مواجهات دارت بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي في منطقة الطَرية في مديرية خَنفر شرقي مدينة زُنجبار مركز محافظة أبين، إثر هجومين متبادلين على مواقع الآخر.
© REUTERS / Anees Mahyoub
والجمعة الماضية، أسفرت معارك بين الجيش اليمني وقوات المجلس الجنوبي، في محوري الشيخ سالم والطَرية شرقي مديرية زُنجبار، عن مقتل أكثر من 10 من الجانبين بينهم شقيق قائد اللواء الثالث حماية رئاسية هيثم الزامكي، وقائد سرية في قوات المجلس الانتقالي يدعى سالم الشبحي، في حين أُصيب نحو 20 من الطرفين.
سبقت تلك المعارك أخرى مماثلة، الاثنين الماضي، في جبهة الطَرية شرقي زُنجبار، أوقعت 13 قتيلاً وجريحاً على الأقل من الطرفين.
وعلى الرغم من نشر التحالف العربي مراقبين من قوة الواجب السعودية في مناطق التماس بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي، في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلا أن المواجهات متجددة بين الجانبين.
وتعد المواجهات المتجددة بين الطرفين هي الأعنف منذ إعلان السعودية في 29 تموز/ يوليو الماضي، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر العام الماضي، والمتضمنة "استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي"، و"فصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة".
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