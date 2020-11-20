وقالت "رويترز" إن السلطات اللبنانية وقّعت عقدا هذا الشهر مع شركة ألمانية لإزالة الكيماويات الخطيرة من مرفأ بيروت الذي شهد انفجارا مروعا في أغسطس/ آب، أودى بحياة نحو مئتي شخص ودمر مساحة كبيرة من العاصمة.
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يشار إلى أن بعض الكيماويات التي ستزيلها الشركة، إن لم يكن كلها، مخزنة في المرفأ منذ 2009، وإن كان البيان لم يذكر تفاصيل محددة.
يذكر أن انفجار مرفأ بيروت أودى بمستودع الأدوية المستعصية المركزي في الكرنتينا الذي يستفيد منه نحو 25 ألف مريض يتلقّون علاجهم على نفقة وزارة الصحة.
وزاد انفجار مرفأ بيروت من أوجاع لبنان الذي يشهد منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 3 شهور من الانفجار... لبنان يتحرك لإزالة الكيماويات الخطيرة من مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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