ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، نوفل عميرة، قوله بأن الدفعة الأخيرة من لقاح النزلة الوافدة ''القريب'' نفذت خلال يومين فقط.
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في سياق آخر، قال عضو اللجنة العلمية التونسية لمجابهة كورونا، هاشمي الوزير، إن بلاده لن تنضم إلى المتعاقدين على لقاح "فايزر" أو غيره إلا بعد ثبوت نجاعته بصفة نهائية.
ووفقا لما نقله موقع "نسمة" التونسي، فقد شرعت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا في نقاشات علمية مع 11 مخبرا عالميا، من بينها مخبر فايزر الأمريكي، توصلت جميعها الى إجراء المرحلة الثالثة من البحوث السريرية على لقاحات لفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنه الوزير اليوم الاثنين.
وأكد الوزير خلال جلسة استماع عقدت بلجنة التونسيين في الخارج، أن اللجنة العلمية دخلت في نقاشات مع باحثين بمخابر أدوية عالمية، وصلت بحوثها إلى آخر مراحل التجارب السريرية، لإنتاج لقاحات لـ "كورونا"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة انخرطت في جهود عالمية من أجل توفير اللقاح لتونس حال ثبوت نجاعته إثر آخر التجارب المزمع إنجازها.
وذكر أن تونس انضمت إلى مبادرة "كوفاكس" التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع البنك الدولي، من أجل تمويل البلدان الأقل دخلا للحصول على لقاح كورونا، موضحا أن تونس ارتأت الحصول على اللقاح حال ثبوت نجاعته بصفة نهائية فيما بادرت بلدان أخرى بالعالم الى البدء في اقتنائه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرحه بيومين... نفاذ لقاح الإنفلونزا في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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