شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب حقوق الإنسان فى صنعاء: الحوثيون ارتكبوا أكثر من 24 ألف انتهاك ضد الأطفال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب حقوق الإنسان في صنعاء، أن الحوثيين ارتكبوا أكثر من 24 ألف انتهاك ضد الأطفال، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وأشار مكتب حقوق الإنسان في صنعاء، إلى أن انتهاكات الحوثيين ضد الأطفال شملت القتل والاختطاف والتجنيد.
ودعا مكتب حقوق الإنسان في صنعاء، المجتمع الدولي لحماية أطفال اليمن من انتهاكات الحوثي.
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