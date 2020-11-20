شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس البرازيلي العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السعودية، إن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً ، اليوم الجمعة، بالرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.
وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة غداً.
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