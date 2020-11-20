شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تسجل 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 286 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 354 ألفا و813 حالة، مبينها 6664 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، و793 حالة حرجة، وذكرت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - أنه تم تسجيل 448 حالة تعافي جديدة؛ ليصل عدد المتعافين إلى 342 ألفا و404 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 5745 حالة، بإضافة 16 حالة وفاة جديدة، لافتة إلى أنه تم إجراء 57 ألفا و434 فحصاً مخبرياً جديداً.

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