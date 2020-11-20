شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر تركية باعتقال 101 شخص بينهم محامون وأطباء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار مخطط القمع وتكميم الأفواه، أصدرت السلطات التركية اليوم الجمعة، أوامر باعتقال 101 منهم محامون وأطباء، بزعم تحقيقات مرتبطة بالإرهاب.
وبدأت السلطات العملية من إقليم ديار بكر فى جنوب شرق البلاد وبحثت عن مشتبه بهم فى 4 مدن و106 عناوين سكنية، وتم اعتقال 74 مشتبهاً به حتى الآن، وفق عكاظ.
وتزعم السلطات أن المشتبه بهم على صلة بحزب المجتمع الديمقراطى الذى وصف بأنه الذراع التشريعية لحزب العمال الكردستاني المحظور. وعثرت على أسلحة ووثائق ومواد رقمية فى عناوين المشتبه بهم.
وقالت مسؤولة الحملات المعنية بتركيا في منظمة العفو الدولية ميلينا بويوم: إن اعتقال المحامين يتعارض مع الحديث في الآونة الأخيرة بشأن الإصلاحات القضائية التى ذكرها أيضاً الرئيس رجب أردوغان.
وكانت النائبة بحزب الشعب الجمهورى عن مدينة إسطنبول جمزة أكوش إلاجازدى، كشفت تخطى عدد نزلاء السجون فى تركيا عدد سكان 27 محافظة تركية.
وقالت: «هل هذا كان كافيًا؟ بالطبع لا، إنهم يخططون لافتتاح 39 سجناً جديداً فى 2021، يبدو أن الحكومة تخطط لإنشاء مدينة سجون حضرية جديدة»، وفقًا لما نقلته «يون خبر» التركية.
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