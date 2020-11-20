شكرا لقرائتكم خبر عن أرض الألم "لبنان".. 30 يوما فى بيروت ترصد معاناة اللبنانيين بعد جحيم المرفأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ـ حكايات بين الركام.. ألم وصمود على أنقاض مرفأ بيروت..شهادات وروايات صادمة للحظات ودقائق الجحيم علي ساحل "ست الدنيا"

ـ تحقيقات موسعة من الشارع اللبنانى ولقاءات مع المنكوبين وأهالى ضحايا انفجار المرفأ والمسعفين والفرق الطبية

ـ تغطية ميدانية لمخيمات سهل البقاع المتاخمة للحدود السورية الشرقية.. قصص إنسانية من قلب مخيمات صابرا وشاتيلا

ـ أسرار مخيم "عين الحلوة" بالجنوب اللبنانى معقل الهاربين من "حماس" والمخيم المعروف بـ"الأخطر" بالدولة..ولقاءات حصرية مع أمهات فى مرحلة الطفولة

ـ العالم السرى لتجارة الموت وقوارب الهجرة غير الشرعية وشبكات الممرات الخفية والمعابر غير الشرعية لتهريب الوقود والسلاح

ـ "مافيا عبارات الموت" وشهادات الناجين من الصراع مع الموت فى ظلمة البحر

ـ جولات ميدانية فى مستشفيات لبنان بعد "هيروشيما المرفأ" ..وزيارة خاصة لوحدة عزل " كورونا "بالمستشفى الحكومى الأكبر فى لبنان.ـ وقصص بطولات جنود البالطو الأبيض و لحظات حبس الأنفاس داخل مستشفيات لبنان لإنقاذ الضحايا

ـ لبنان على فوهة البركان الاقتصادى .. تناول موسع للأزمة الاقتصادية ونقل حى لمعاناة اللبنانيين اليومية ..أزمة الكهرباء وأسرار مافيا المازوت وصفقات شركات توليد الكهرباء.. وسوق الدولار فى لبنان

ـ حقيقة إلغاء الدعم وتوقعات كارثية بنهاية 2020

ـ "لبنان" بين فكى "الانهيار" و"الفوضى"

ـ أيام وسط حطام مرفأ بيروت .. أسرار 100يوم من التحقيقات تفشل في فك شفرة "بيروتشيما" ومفاجأة "إف بى أى"يكشف مفاجأة عن التحقيقات

ـ أيادى اللبنانيين تزيل آثار الدمار وتعزف ملحمة التضامن الشعبى مع الأسر المنكوبة

ـ المشهد السياسى وكواليس طريق الأشواك إلى قصر بعبدا ومخاض الحكومة العسير و لقاءات خاصة مع ساسة بيروت ومسئولون أممين بلبنان

ـ نفتح ملف ترسيم الحدود البرية والبحري .. وتغطية خاصة من حدود الدم والنار في مزارع شبعا بالجنوب اللبنانى(معقل حزب الله)..زيارة خاصة لمركز قوات "يونيفيل" بالناقورة ..ونقل بالصوت والصورة لعملياتهم العسكرية

"يا بيروت يا ست الدنيا يا بيروت..قومى من تحت الردم كزهرة لوز فى نيسان.. قومى من حزنك.. إن الثورة تولد من رحم الأحزان»، بهذه الأبيات الخالدة من قصيدة الشاعر الكبير نزار قبانى، والتى تلخص ما فى بيروت من قوة وغصة رسمت ملامح شعبو على مدار 30 عاما، تغنت ماجدة الرومى لباريس الشرق، تلك المدينة العريقة التى ذكرت فى رسائل تل العمارنة بالقرن الخامس عشر قبل الميلاد، وربما لم يدر بخلد «الرومى» أن حناجر اللبنانيين ستصرخ ذات يوم وتردد الأبيات ذاتها، مناجيةً بيروت أن تنهض من «تحت الردم» حرفيًا.

"ست الدنيا"، تحولت مع دقات الساعة السادسة و7 دقائق فى الرابع من أغسطس إلى مدينة يسكنها الخراب، وأكوام من الردم والزجاج لونته الدماء، و أشلاء متناثرة بكل مكان، فأضحت «بيروت المنكوبة»، ليبدأ اللبنانيون رحلة جديدة من البحث عن حقوق الضحايا، وعن وطن يمنحهم الأمان وكرامة العيش، بعيدا عن دهاليز السياسة.



الحرائق مازالت تتوالى بعد انفجار المرفأ الحرائق مازالت تتوالى بعد انفجار المرفأ

أن تعايش الأحداث المتسارعة فى لبنان لفترة من الزمن ربما يكون مؤلما، لكن أن تكون من أبناء ذلك البلد وتعيش كوارثه لحظة بلحظة فهذا بالتأكيد أشد إيلاما، ربما تعجز الأقلام التى تتبارى للكتابة عن لبنان فى وصف ألم أهله!

فى لبنان، الأزمات تنجب أزمات، فقد شهد هذا البلد، المتفرد بموقعه الجغرافى، نماذج طائفيّة وسياسيّة عدّة منذ الإستقلال حتّى اليوم..فقد شهدنا عبر التاريخ حُكم السنيّة السياسيّة خلال حقبة، ثمّ أخذت المارونيّة السياسيّة أيضاً مداها قبل أن تنتهي الحرب الأهلية وتدخل مرحلة اتّفاق "الطائف"، إلى حين بدأت الشيعية السياسية بقيادة "حزب الله"، بعد اغتيال رفيق الحريرى، بالتمدد فى السلطة بفعل نجاحها فى انتزاع الغطاء المسيحى، والمارونى بصورة خاصة من "التيار الوطني الحر" عبر "تفاهم مار مخايل" فى الوقت الذى كانت تشهد جبهة "14 آذار" اضمحلالاً وتفككاً، بينما كانت القوى المسيحية تزداد تباعداً وانقساماً بعدما أصبحت أولوية كل حزب من الأحزاب الأربعة الوصول إلى قصر بعبدا.

عقب "الطائف" توقفت الحرب الأهلية ليبدأ لبنان حرباً من نوع آخر، قوامها "المحاصصة" ويتحكم طرفاها الأساسيان بمفاصل لبنان وسياساته الداخلية الخارجية ويعطلان تشكيل حكوماته، ليزداد معها الملف اللبنانى تعقيدا يوما تلو الآخر، واختلطت أوراق السياسة بصرخات ودماء لبنانيين راحوا ضحايا أحداث وأزمات مختلفة لكن القاسم المشترك فيها الإهمال والفساد..إلى أن وصل قطار المشهد السياسى إلى محطة ثورة 17 أكتوبر 2019، ليطلق الشعب من خلالها صرخة استغاثة للمجتمع الدولى بعد تفاقم الاوضاع فى لبنان، خاصة مع تبخر ودائع المواطنين فى المصارف وعدم قدرة المصرف المركزى على الوفاء بالتزاماته..وتصاعدت حدة الأزمة الاقتصادية لتخنق اللبنانيين.





بحسب إحصائيات رسمية صادرة عن البنك الدولى فإن نسبة الفقر وصلت 55%، مع توقعات (غير رسمية) بأن تزداد لتلامس حدود الـ80% خلال الأشهر القليلة المقبلة ، فيما أشار تقرير صادر حديثا عن منظمة العمل "الدولية" لتوقعات بزيادة فى نسبة البطالة بما يصل 65 % ، ليحصد لبنان عن جدارة لقب "بلد المليون عاطل".



سواعد الشباب تعمر بيروت سواعد الشباب تعمر بيروت

ثم جاءت فاجعة انفجار مرفأ بيروت لتمثل محطة أكثر دموية فى التاريخ اللبنانى ترسم كثيرا من ملامح المرحلة المقبلة، وبحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة اللبنانية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة فإن 2750 طن من نيترات الأمونيوم خلفت 300ألف شخص بلا مأوى، و 7000مصاب و200متوفى، وكان نصيب الاطفال من هذا الرقم 1000 طفل جريح، و 100ألف طفل تأثروا من الانفجار بشكل مباشر وغير مباشر.

على وقع المشاهد المتداولة لتلك الأزمات، قررنا أن نرصد الواقع اللبنانى عن قرب، ونعايش معاناة شعب، من فرط صراعه مع أسباب الموت فى بلد يمثل ملتقى الصراعات الإقليمية والأطماع الدولية، قرر اغتصاب «الحياة»، بينما يُقصف بالإهمال والفساد من سياسييه.

وفى رحلة استغرقت 30 يوما بين محافظات لبنان الثمانية، بداية من الشمال مرورا ببيروت، وصولا إلى الجنوب، رصدنا بالصوت والصورة مآسى بلد أضحى «أرض الألم»، ونقلنا قصصا إنسانية ليست فقط لضحايا ومصابى الانفجار، لكن لضحايا الواقع المتأزم أيضا فوثقنا شهادات الناجين من «عبارات الموت»، وسلطنا الضوء على العالم السرى لمافيا الهجرة غير الشرعية، ومعابر تهريب الوقود والسلاح، كما عايشنا معاناة المرضى وواقع المستشفيات، خاصة فى ظل تفشى جائحة «كورونا"، التى كان لها وقع أشد وطأة فى بلد مثقل بالأزمات.



ومنازل مازالت مهدمة

وكانت شكاوى المواطنين نقطة انطلاقنا لمناقشة الملف الاقتصادى المتأزم ونقل أنين الشارع بمختلف المحافظات إلى جانب تسليط الضوء على أزمة الكهرباء المزمنة، بما تحمله فى باطنها من أسرار مافيا المازوت والتهريب وصفقات شركات توليد الكهرباء.

ومن داخل مخيمات سهل البقاع قرب الحدود السورية،ومخيمات صابرا وشاتيلا فى بيروت، نقلنا واقع اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وفى مدينة صيدا بمحافظة الجنوب قمنا بجولة خاصة لمخيم"عين الحلوة" الذى يوصف بالمخيم الأكثر خطورة فى لبنان..

إضافة إلى محاولة قراءة المشهد السياسى الحالى والقادم وطريق الأشواك إلى قصر بعبدا ومخاض الحكومة العسير، وإجراء حوارات مع ساسة لبنان ومسئولين أممين.

وفى ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل، قمنا بجولة على الحدود الجنوبية مع الأراضى المحتلة فرصدنا الواقع العسكرى على حدود الدم والنار فى "شبعا" و"الناقورة"، وتابعنا عمليات قوات الـ"يونيفيل"، كما قمنا بزيارة لمركز قيادة تلك القوات ببلدة الناقورة حيث التقينا المتحدث الرسمى لقوات الـ"يونيفيل" الذى ناقشنا معه العديد من الملفات.

وعبر تحقيق موسع كشف لنا الناجون من الموت على متن قوارب الموت أسرار مافيا الهجرة غير الشرعية وتجار البشر.

فى لبنان، «الحرب السياسية» الخارجية والداخلية، مستعرة، تدور رحاها معتصرة اللبنانيين، لا تسعفنى الكلمات للتعبير عما عايشته من آلام شعب يصر على الحياة متحديا آلامه، ربما نعجز عن نقل مجمل تفاصيل هذا الواقع، لكنها محاولة منا لكشف جوانب منه من خلال سلسلة حلقات هذا الملف.

- أرض الألم (لبنان).. 30 يوما فى "ست الدنيا".. ”الخليج 365” يرصد معاناة اللبنانيين بعد "جحيم المرفأ".. الحلقة الأولى.. 100يوم على جريمة بلا جناة.. آلاف الأسر بلا مأوى فى شتاء قارس وسيناريو الكوارث مستمر.. صور