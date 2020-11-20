شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. «القرآن الكريم» تذيع المصحف المجود للشيخ «محمد صديق المنشاوي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت إذاعة القرآن الكريم ، أنه بدءاً من الأحد القادم ولأول مرة ، سوف يذاع المصحف المجود للشيخ محمد صديق المنشاوي -رحمه الله- الذي تم تسجيله قبل أكثر من نصف قرن .
وأوضحت الإذاعة عبر حسابها الرسمي بتويتر ، أن ذلك يأتي بعد معالجة فنية عالية الجودة ، تمت في استديوهات إذاعة القرآن الكريم .
وأشارت إلى أن المصحف المجود للشيخ محمد صديق المنشاوي -رحمه الله-، سيبث يومياً الساعة الثامنة صباحاً .
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