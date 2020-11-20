شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: المملكة أولت اهتماماً بحماية الأرواح والاقتصاد من تبعات “كورونا” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: إن قمة مجموعة العشرين الاقتصادية G20 تأتي في ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا. وأوضح وزير الخارجية أن المملكة أولت اهتماما بحماية الأرواح والاقتصاد من تبعات فيروس كورونا. وأكد أن المملكة برئاستها لـ G20 واجهت التحديات بعزيمة وإصرار واقتدار، مضيفاً أن جائحة كورونا أعاقت الكثير من الأنشطة بمختلف المجالات.

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