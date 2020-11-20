الأرصاد الجزائرية تحذر من طقس الجمعة

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وذكرت صحيفة "النهار"، صباح اليوم الجمعة، أن الولايات الشرقية الجزائرية تشهد هطول أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات برد بداية من اليوم الجمعة.

وأفادت بأنه بحسب نشرة خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، تتساقط الأمطار بداية من الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الجمعة، لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد السبت.

وأوضحت نشرة الأرصاد الجوية الجزائرية أن كمية الأمطار المتساقطة تصل إلى 60 ملم محليا، مشيرة إلى الأمر يتعلق بولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة وسطيف.