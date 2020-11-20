الأرصاد الجزائرية تحذر من طقس الجمعة

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وأفادت بأنه بحسب نشرة خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، تتساقط الأمطار بداية من الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الجمعة، لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد السبت.
وأوضحت نشرة الأرصاد الجوية الجزائرية أن كمية الأمطار المتساقطة تصل إلى 60 ملم محليا، مشيرة إلى الأمر يتعلق بولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة وسطيف.
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