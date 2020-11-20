مصر... الكشف عن ضوابط وشروط تطبيق "الفاتورة الإلكترونية"

وأصدرت المصحلة القرار رقم (518) لسنة 2020 بإلزام تلك الشركات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من 15 فبراير/ شباط العام المقبل 2021، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

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وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، في بيان له اليوم، أن "هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهي استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، والتى تؤهل الشركات للتوقيع على الفواتير وتكويد المنتجات من السلع والخدمات باستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلي يتم ملائمته بنظام التصنيف GPC".

وقال إن "الضوابط تتضمن تنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والايميل الخاص بالشركة، ويجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة ( الاسم ــ الصفة ــ الرقم القومى ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصي)".

وأشار عبد القادر إلى أن "الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الالتزام بها تتضمن أنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك بالنسبة للشركات التى يتوافر لديها "ERP SYSTEM"، أو استخدام منصة منظومة الفاتورة الإلكترونية (portal) وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها "ERP SYSTEM" وكذلك البدء فى إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلية للمنظومة".

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أنه "يجوز لغير الشركات الوارد أسمائها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة".