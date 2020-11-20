أول فيديو للقوات الخاصة المصرية خلال تمارين الرماية مع نظرائهم الروس

ووفقا لموقع "زفيزدا" التابع لوزارة الدفاع الروسية، تضمن التدريب إطلاق النار على أهداف ثابتة على مسافات تتراوح بين 200 و700 متر.

وثم تلى ذلك عمل "مبارزة" بينهما، بحيث تسابق القناصة الروس والمصريين، على اتخاذ موقع وضرب هدفهم بشكل سريع ودقيق، وإكمال التمرين أسرع من الخصم.

وأشار الموقع إلى أن "التدريب تميز بالصعوبة نظرا لمحاكاة وقوع انفجارات أثناء عملية التصويب، بالإضافة لوجود حاجز من الدخان في الميدان".

Минобороны России/Youtube

وأوضح الموقع أنه حتى الآن، تجرى جميع التدريبات على البر في مدينة نوفوروسيسك والتي تحتضن فعاليات تمرين "جسر الصداقة 2020" بسبب وجود عاصفة وسوء الأحوال الجوية.

وأفاد الموقع بأنه "بمجرد أن يهدأ البحر، ستدخل السفن الحربية من روسيا ومصر إلى منطقة المياه، وسيقومون بإجراء تدريبات على حماية السفن والدفاع عنها بتنفيذ إطلاق النار على الأهداف السطحية والجوية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على وحدات القوات الخاصة التابعة لبحرية الجيشين المصري والروسي مساعدة سفينة تحاول العثور على رجل غارق وإنقاذه.

ومن المقرر الخروج غدا إلى المياه الإقليمية الروسية لتنفيذ التدريبات.

ويأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية، والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال البحري بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية، ودعم جهود الأمن البحري لكلا البلدين.

وتقام التدريبات الروسية المصرية "جسر الصداقة 2020" في نوفوروسيسك وميدان التدريب البحري لأسطول البحر الأسود. وستقام مرحلتا التدريب البرية والبحرية لأول مرة ضمن مياه البحر الأسود.

يذكر أن تدريبات "جسر الصداقة" للبحرية الروسية والبحرية المصرية تجرى منذ عام 2015.