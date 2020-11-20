الحكومة التونسية: قضايا الطفولة والشأن الأسري من أهم أولوياتنا

جاء ذلك خلال افتتاح الندوة الوطنية، اليوم الجمعة، حول عرض نتائج الدراسة المتعلقة بمعارف وقدرات وتعامل الأولياء مع أطفالهم في مرحلة الطفولة المبكرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وبمشاركة مديرة مكتب اليونيسيف في تونس وعدد من السفراء، بحسب وكالة الأنباء التونسية.
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وعبر مشيشي عن الالتزام اللامشروط للحكومة بقضايا الأسرة والطفل والعزم على الارتقاء بأوضاعه.
وبهذه المناسبة، أعطى رئيس الحكومة التونسية إشارة انطلاق البرنامج الوطني للوالدية الإيجابية الذي يعد منعرجا هاما في المنظومة الأسرية التي تمثل أحد الركائز الأساسية للسياسية الاجتماعية للحكومة، وهو استجابة لمخرجات الدراسة المنجزة حول "معارف وتطلعات وممارسات الأولياء حول تربية ورعاية أبنائهم في مرحلة الطفولة المبكرة".
كما أذن بإحداث المجلس الأعلى لتنمية الطفولة، الذي ستوكل له مهمة رسم السياسات العامة للطفولة والنظر في المسائل الكبرى التي تهم هذه الشريحة العمرية.
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