شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول في أملج والوجه بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : شهدت مدينتي أملج والوجه بمنطقة تبوك ، اليوم الجمعة أمطار غزيرة وجريان للسيول منذ الصباح . وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع مصورة توثق الأمطار الغزيرة والسيول التي تحولت إلى ما يشبه شلالات . وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي تبوك والمدينة المنورة، تشمل السواحل منها تمتد إلى مناطق حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية، كذلك على شمال منطقة مكة المكرمة تشمل سواحلها في حين تستمر الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال المملكة.

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