رئيس أركان الجيوش الفرنسية يتفقد مرفأ بيروت

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، أن الجنرال الفرنسي استمع إلى شرح مفصل من بعض الضباط عن المهمة التي اضطلع بها الجيش بعد انفجار الرابع من أغسطس/آب. وأثنى الجنرال الفرنسي على الجهود التي قام بها الجيش اللبناني بالتعاون مع الفرق الفرنسية التي شاركت في عدة مهمات من أعمال البحث والإنقاذ إلى رفع الأنقاض. والتقى قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، رئيس أركان الجيوش الفرنسية في اليرزة، ضمن زيارة رسمية تستمر يومين يجري خلالها مباحثات تتعلّق بالعلاقة بين الجيشين، وسيوقع الجانبان مذكرةتفاهم مشتركة لتطوير قدرات الجيش اللبناني. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد حثت، في وقت سابق، السلطات اللبنانية على تسريع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. هذا وتواصل السلطات القضائية اللبنانية التحقيق في الانفجار الذي نجم عنه سقوط أكثر من 200 قتيل و5 آلاف جريح، وخلف أضراراً جسيمة في الممتلكات والأبنية المحيطة بالمرفأ.

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