"نسور النيل-1".. هجمات للمقاتلات المصرية والسودانية على أهداف حيوية.. فيديو

وظهر في الفيديو الذي نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش المصري، عدد من المقاتلات روسية الصنع مثل "ميغ–29" و"سو–25"، وطائرات "أنتونوف"، وطائرة "مي 17" للبحث والإنقاذ وطائرات "مي 24".

وبحسب بيان الجيش المصري، تضمنت المرحلة تجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المتعددة المهام والمروحيات لتنفيذ المهام التدريبية بمناطق التدريب الجوي حيث شمل التدريب مهام الإستطلاع والإعتراض والمعاونة الجوية والأرضية والهجوم والدفاع عن أهداف حيوية وأعمال الدعم الإداري إلى جانب تنفيذ بعض المهام للقوات الخاصة من البلدين ومهام البحث والإنقاذ القتالي.

وعكست فاعليات التدريب الكفاءة القتالية العالية والتنسيق التام بين الجانبين، وإحترافية الأداء والقدرة على تنفيذ المهام المشتركة بكفاءة عالية ودقة متناهية، ثم كرم رئيسا أركان البلدين عددا من العناصر المتميزة أثناء التدريب.

وأثنى رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد على ما شاهده من استعداد قتالي عال للعناصر المشاركة فى التدريب والتي تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي قد تسند إليهم تحت مختلف الظروف.

كما أشاد رئيس الأركان السوداني محمد عثمان الحسين بالزيارة التى تعد استمرارا للعلاقات المتميزة بين القوات المسلحة المصرية والسودانية، معرباً عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل المشترك.