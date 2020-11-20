© Sputnik . Sergei Pivavorov
وأكدت الصحيفة أن تلك المناطق واحدة من أرقى المناطق في إسرائيل، منوهة إلى أن مسؤولين إماراتيين تواصلوا، في الأسابيع الأخيرة، مع "سماسرة" في إسرائيل، للعثور على مقار تصلح أن تكون سفارة دبلوماسية.
وأشارت إلى أن الإمارات معنية باستئجار مبنى على المدى الطويل، والحصول على خيار لشرائه مستقبلا، رافضة إمكانية شراء قطعة أرض وبناء السفارة عليها من البداية، وأن مدينة "هرتسليا بيتواح" التي تقع على ساحل البحر المتوسط، تقع فيها سفارات العديد من الدول الأجنبية، مثل الصين وأستراليا وتايلاند والأرجنتين، وأن أغلب الأراضي والمباني فيها صغيرة، في وقت قد تصل تكلفة المباني التي يمكن أن تكون خيارا إماراتيا، إلى ما بين 50-80 مليون شيكل.
وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.
© Sputnik
أبرز بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة عبرية تكشف موقع سفارة الإمارات في إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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