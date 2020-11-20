مصر... قرار جديد بشأن مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

وبحسب بيان الحكومة المصرية، أكد شعراوي أن المواعيد الجديدة التي سيتم تطبيقها ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.

وأوضح البيان أن مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية، ستكون يومياً من الساعة 7 صباحا وتغلق الساعة 11 مساء صيفا والـ 10 مساء شتاء على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الـ 12 منتصف الليل صيفا والساعة 11 مساء شتاء.

وأضاف أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية ستكون يوميا من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 1 صباحا صيفا والساعة 12 منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة 1 صباحا.

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أما بخصوص خدمة التيك أواي، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات ستكون على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.

وأشار إلى أن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية ستكون يوميا من الساعة 8 صباحا وتغلق الساعة 7 مساء صيفا والساعة 6 مساء شتاء.

وذكر أنه تم استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، من هذا القرار مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ووفقا للقرار سيتم احتساب شهور الصيف اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.