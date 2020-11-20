ما السبب… غانتس رئيسا للوزراء في إسرائيل ليوم واحد 

© AFP 2020 / JACK GUEZ

وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم"، صباح اليوم الجمعة، بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد أكد أن بنيامين نتنياهو سيخضع للتخدير اليوم خلال فحص طبي، وأنه من المفترض أن يتولى غانتس مقاليد الأمور في البلاد بدلا منه.

وأوضحت الصحيفة أن الفحص الذي سيقوم به نتنياهو هو فحص روتيني للجهاز الهضمي كان مقررا مسبقا.

وأوضحت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه في السنوات الأخيرة، عيّن نتنياهو وزراء مختلفين من حزبه الحاكم "الليكود" لتولي زمام الأمور أثناء تواجده في الخارج، أو خضوعه لفحوصات طبية، ولم يسبق له أن عين نائبا دائما منذ عودته إلى مكتب رئيس الوزراء، في عام 2009، أي في ولايته الثانية التي بدأت في العام نفسه.

ويشار إلى أن نتنياهو وغانتس وافقا على تشكيل حكومة في وقت سابق من هذا العام بعد ثلاث انتخابات متتالية غير حاسمة، ووقع الخصمان اتفاق تقاسم السلطة لإنشاء منصب رئيس الوزراء البديل، مع تبادل الاثنين منصب رئيس الوزراء.

وبحسب اتفاق الائتلاف، من المقرر أن يصبح غانتس رئيسا للوزراء في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.