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وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات مالية على السياسي اللبناني جبران باسيل، بتهمة الفساد السياسي ودعم "حزب الله".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تجميد كل أصول باسيل في الولايات المتحدة الأمريكية، وطلبت من المصارف اللبنانية تجميد أصوله بالدولار الأمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل ينفي توجيهه رسالة إلى الأمريكيين لرفع العقوبات عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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