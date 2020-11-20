باسيل ينفي توجيهه رسالة إلى الأمريكيين لرفع العقوبات عنه

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وشدد المكتب الاعلامي لباسيل في بيان، اليوم الجمعة، أن "الخبر عار من ​الصحة". لافتاً إلى أنه في موضوع العقوبات، لا يزال يدرس مع فريق من الاختصاصيين السبل الإدارية والقانونية والسياسية الواجب سلوكها لإظهار حقيقة هذة العقوبات، وهو لم يقم بأي إجراء حتى الآن".

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات مالية على السياسي اللبناني جبران باسيل، بتهمة الفساد السياسي ودعم "حزب الله".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تجميد كل أصول باسيل في الولايات المتحدة الأمريكية، وطلبت من المصارف اللبنانية تجميد أصوله بالدولار الأمريكي.