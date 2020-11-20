بيان هام من وزارة العمل الأردنية بشأن العمالة المصرية

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، قرر وزير العمل الأردني الدكتور معن القطامين تمديد فترة السماح بعودة العمالة المصرية إلى أراضي المملكة 8 أيام لتشمل الذين حصلوا على إجازات (خروج وعودة) وغادروا أراضي المملكة وانتهت تصاريح عملهم أثناء تواجدهم خارج البلاد من تاريخ 10 مارس/آذار الماضي فما بعد، بدلا من تاريخ 2020/3/18.

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وأوضحت وزارة العمل، في بيان، يوم الخميس، أن التمديد جاء مراعاة لظروف أصحاب العمل وتحديدا من يرغب منهم بإعادة العاملين لديهم من غير الأردنيين من الجنسية المصرية وحرصا على استمرار عمل منشآتهم، وستكون آلية العودة وفقا للإجراءات التي أعلن عنها سابقا وهي على النحو الآتي:

1- يقدم صاحب العمل أو من يفوضه (أن يكون التفويض يشمل اسم العامل ورقمه الشخصي) طلب تجديد تصريح عمل للعامل من خلال مديرية العمل/ مكتب العمل المعني حسب الإجراءات المعمول بها، ويرفق بالطلب إثبات مغادرة العامل البلاد قبل تاريخ 2020/3/18 صادر من إدارة الإقامة والحدود.

2- قيام صاحب العمل أو من يفوضه بهذا الخصوص بتقديم تعهد بإجراء الفحص الطبي للعامل خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ دخول العامل للمملكة، واستيفاء مديرية/ مكتب العمل لرسم التعهد.

3- يتم إدخال بيانات تجديد تصريح العمل للعامل واستيفاء الرسوم المقررة، ولا يتم طباعة بطاقة التصريح.

4- إصدار إجازة (خروج وعودة) للعمال الذين تم استيفاء رسوم تجديد تصاريحهم حسب الإجراءات المتبعة، واستيفاء مديرية/ مكتب العمل لرسم الإجازة (خروج وعودة).

5- استكمال إجراءات طباعة تصريح العمل بعد دخول العامل للبلاد وحصوله على فحص طبي (لائق صحيا) خلال فترة لا تزيد عن (30) يوما من تاريخ دخول العامل للمملكة، وبخلاف ذلك لا يحق لصاحب العمل استرداد قيمة الرسم المدفوع مع التأكيد على عدم طباعة تصريح العمل.

6- إذا كانت نتيجة الفحص الطبي للعامل (غير لائق صحيا) يصار إلى اتخاذ إجراءات تسفيره على نفقة صاحب العمل على أن لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية بهذا الخصوص.