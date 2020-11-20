صحيفة: السلطات الإماراتية توقف لبنانيين دون أسباب أو سوابق

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن عدد ال​لبنان​يين الذين جرى توقيفهم في ​الإمارات​ العربية المتحدة يتجاوز الرقم الذي كان متداولاً في الأيام الماضية.

وأضافت الصحيفة أنه تبين أن العدد المؤكد وصل إلى 14 لبنانيا، أوقِفوا على دفعتين. ومن بين الموقوفين سبعة من أبناء ​بلدة شحور​ الجنوبية، أوقفوا جميعا أثناء ممارستهم هواية كرة القدم، قبل نحو 9 أيام. والموقوفون مقيمون في ​الإمارات العربية المتحدة​، ولا تحمل سجلّاتهم أي سوابق في الإمارات أو في لبنان.

ونفت وزارة الخارجية اللبنانية ما جرى تداوله بشأن إيقاف الإمارات العربية المتحدة منح اللبنانيين تأشيرة دخول سياحية حتى إشعار آخر.