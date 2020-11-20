وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن عدد اللبنانيين الذين جرى توقيفهم في الإمارات العربية المتحدة يتجاوز الرقم الذي كان متداولاً في الأيام الماضية.
وأضافت الصحيفة أنه تبين أن العدد المؤكد وصل إلى 14 لبنانيا، أوقِفوا على دفعتين. ومن بين الموقوفين سبعة من أبناء بلدة شحور الجنوبية، أوقفوا جميعا أثناء ممارستهم هواية كرة القدم، قبل نحو 9 أيام. والموقوفون مقيمون في الإمارات العربية المتحدة، ولا تحمل سجلّاتهم أي سوابق في الإمارات أو في لبنان.
ونفت وزارة الخارجية اللبنانية ما جرى تداوله بشأن إيقاف الإمارات العربية المتحدة منح اللبنانيين تأشيرة دخول سياحية حتى إشعار آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: السلطات الإماراتية توقف لبنانيين دون أسباب أو سوابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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