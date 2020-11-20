الحكومة الأردنية تحسم الجدل بشأن حظر السفر الجوي من المملكة وإليها

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، قال الناطق الإعلامي في وزارة النقل الأردنية طارق الزعبي، يوم الخميس، إن ما نقلته مواقع إخبارية على لسان وزير النقل مروان الخيطان حول نية الحكومة فرض حظر جوي على السفر من المملكة وإليها "أُخرج عن سياقه".
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وأكد الزعبي على "عدم وجود نية لاتخاذ مثل هذا القرار".
وأضاف أن "وزير النقل أكد لأحد المواقع الإخبارية تعليق الدوام في الوزارة بسبب إصابات كورونا بين موظفيها، وأن استئناف عمل الوزارة سيعود الأحد المقبل".
وأوضح أن "وزارة النقل تقوم بمتابعة إجراءات الطيران وحركة المسافرين والقادمين بشكل مستمر، وتقوم بتقييم الاجراءات المتبعة في المطارات".
وأشار إلى التصريحات السابقة لوزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، والتي أعلن فيها أنه لا توجد نية لفرض أي حظر شامل لمدة طويلة في المستقبل.
وأعلنت
أمس الخميس، عن تسجيل 5470 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 169395 حالة.
التقرير اليومي حول فيروس كورونا المستجد في الأردن#صحتك_بتهمنا #فيروس_كورونا #وزارة_الصحة #الأردن pic.twitter.com/3SGEk1mBkR— وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) November 19, 2020
وأفادت بأنه تم تسجيل 84 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 2053 حالة.
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