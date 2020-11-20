وقال الطاهري عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إنه تلقى رسالة تضم معلومات بخصوص حاويات القمامة الإيطالية، مؤكدا أنه تحقق من صحتها قبل نشرها.
وأشار إلى أنه "في يوم 17 نوفمبر الجاري، تم إصدار قرار تفتيش ضده، وتبين أنه غادر تونس منذ أسبوعين".
وتابع "الجانب الإيطالي يرفض إعادة الحاويات البالغ عددها 282، سعة الواحدة 40 طنا، بإجمالي 11280 طنا من القمامة، إلا بعد استرجاع الأموال المدفوعة للمتعاقد التونسي".
وأوضح أن "هذا الشخص كان يتسلم 38 يورو عن الطن الواحد ويدفع 18 دينار للشركات التونسية العاملة في مجال النفايات أو للبلديات، للتخلص من القمامة، لافتا إلى أن 70 حاوية دخلت تونس والبقية ما زالت في ميناء سوسة.
كانت هذه تفاصيل خبر سعة الواحدة 40 طنا... ضبط 282 حاوية قمامة قادمة من إيطاليا في ميناء سوسة التونسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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