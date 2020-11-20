سعة الواحدة 40 طنا... ضبط 282 حاوية قمامة قادمة من إيطاليا في ميناء سوسة التونسي

وقال الطاهري عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إنه تلقى رسالة تضم معلومات بخصوص حاويات القمامة الإيطالية، مؤكدا أنه تحقق من صحتها قبل نشرها.

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وأضاف أن "المتورط الرئيس في هذا الملف هو المتعاقد مع الإيطاليين وهو من ولاية سوسة ومتزوج من امرأة من أم إيطالية وأب تونسي، ويقيم في ألمانيا واسم شهرته ''Boulon''.

وأشار إلى أنه "في يوم 17 نوفمبر الجاري، تم إصدار قرار تفتيش ضده، وتبين أنه غادر تونس منذ أسبوعين".

وتابع "الجانب الإيطالي يرفض إعادة الحاويات البالغ عددها 282، سعة الواحدة 40 طنا، بإجمالي 11280 طنا من القمامة، إلا بعد استرجاع الأموال المدفوعة للمتعاقد التونسي".

وأوضح أن "هذا الشخص كان يتسلم 38 يورو عن الطن الواحد ويدفع 18 دينار للشركات التونسية العاملة في مجال النفايات أو للبلديات، للتخلص من القمامة، لافتا إلى أن 70 حاوية دخلت تونس والبقية ما زالت في ميناء سوسة.