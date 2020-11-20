ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر حكومية مطلعة، قولهم، إنه يجري، حالياً، وضع تصور بخصوص الفئات المستهدفة لتلقي اللقاح المعتمد في المراحل الأولى من وصوله، مستبعدة إلزام الطواقم الطبية والهيئات التمريضية بتلقيه.
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وعن زيادة قائمة الدول الـ34 الممنوعة من الدخول أو فتح الأجواء مع بعضها، أكدت المصادر أن تقييم مؤشرات الدول التي ينتشر بها فيروس كورونا جار كل يوم، مشيرة إلى أن رفع الحظر عن أي دولة مؤجل إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية.
وسجلت وزارة الصحة الكويتية أمس الخميس 485 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجّلة في البلاد إلى 138822، في حين جرى تسجيل حالتي وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 859 حالة.
وقالت الوزارة إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7537 حالة، وبشفاء 587 مصابا بلغ مجموع حالات الشفاء 130426 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت... تلقي لقاح "كورونا" سيكون اختياريا لا إجباريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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