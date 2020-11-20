مصرع 12 شخصا وإصابة 5 في حادث سير بمدينة المنيا في صعيد مصر

ونقلت وسائل إعلام محلية فجر اليوم أن حادث سير وقع بين حافلة صغيرة (ميكروباص) وسيارة نقل ثقيل، على طريق الوصلة الرابطة بين الطريق الزراعي (مصر - أسوان) الصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية بني حسن التابعة لمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، بصعيد مصر.

وتلقى مدير أمن المنيا إخطارا بوقوع الحادث وانتقلت 7 سيارات إسعاف وتبين وفاة 12 شخصًا جراء الحادث.

وتم نقل المصابين الخمسة، بينهم مصاب واحد في حالة حرجة، إلى مستشفى المنيا لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما نقلت جثث الضحايا إلى المشرحة في المستشفيات القريبة من الحادث.

ومن المقرر أن تبدأ النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث.