Halij.net
وذكرت الصحيفة أن الاقتراح قوبل باعتراض حوالي 26 دولة، من بينها إيران وسوريا.
ونقلت الصحيفة على لسان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، أن تمرير قرار بلاده هو إنجاز مهم لإسرائيل ولأي دولة ترى أهمية في بناء مستقبل أفضل لمواطنيها.
ويعد هذا التصويت ـ في حال صحة ما أوردته الصحيفة العبرية ـ الأول من نوعه للسلطات السودانية منذ التوقيع على اتفاق السلام مع إسرائيل، الشهر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأول بعد توقيع اتفاق السلام... إعلام: السودان تصوت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.