بعد وفاة طفلين... طبيب جزائري: البالغون هم من ينقلون كورونا إلى الأطفال

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ونقلت صحيفة "النهار"، صباح اليوم الجمعة، على لسان موسى عشير، أنه منذ بداية جائحة كورونا في الجزائر، تم تسجيل 16 حالة إصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال.

وأوضح عشير أن فيروس كورونا الجديد لدى الأطفال لا يظهر بأعراض محددة، يمكن أن يصاب الطفل بالإسهال أو الحمى أو مشاكل الرئة، وعندما يأتي هذا الطفل للاستشارة، لا يمكن التأكيد بأنه مصاب بكورونا، إلا بعد إثبات ذلك باختبار PCR.

وأكد أن الإحصائيات العالمية تظهر انخفاضاً ضئيلاً في إصابة الأطفال بهذا المرض، لكنها لا تزال موجودة في هذا الهامش، داعيا الآباء الى أخذ احتياطاتهم بهدف حماية أطفالهم من الإصابة بوباء كورونا.

ونفى الطبيب الجزائري الفكرة التي كانت متداولة منذ بداية جائحة كورونا، وهي أن الأطفال لا تظهر عليهم أعراض الفيروس، وأنهم فقط حاملون له.

وقال موسي عشير: