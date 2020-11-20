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وأوضح عشير أن فيروس كورونا الجديد لدى الأطفال لا يظهر بأعراض محددة، يمكن أن يصاب الطفل بالإسهال أو الحمى أو مشاكل الرئة، وعندما يأتي هذا الطفل للاستشارة، لا يمكن التأكيد بأنه مصاب بكورونا، إلا بعد إثبات ذلك باختبار PCR.
وأكد أن الإحصائيات العالمية تظهر انخفاضاً ضئيلاً في إصابة الأطفال بهذا المرض، لكنها لا تزال موجودة في هذا الهامش، داعيا الآباء الى أخذ احتياطاتهم بهدف حماية أطفالهم من الإصابة بوباء كورونا.
ونفى الطبيب الجزائري الفكرة التي كانت متداولة منذ بداية جائحة كورونا، وهي أن الأطفال لا تظهر عليهم أعراض الفيروس، وأنهم فقط حاملون له.
وقال موسي عشير:
ليس الطفل من ينقل الفيروس إلى البالغين، بل على العكس تماما، البالغ هو الذي ينقله إلى الطفل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة طفلين... طبيب جزائري: البالغون هم من ينقلون كورونا إلى الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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