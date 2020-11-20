شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 70 حالة وفاة و1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 70 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2611 حالة. وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1223 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 84 ألفا و995 إصابة.

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