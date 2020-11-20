شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت أمطارا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التى تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا - العيص - بدر - خيبر - وادى الفرع ، تستمر حتى الساعة السادسة مساء .

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