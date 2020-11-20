شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا والاجمالى يقفز إلى 8034 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب وكالة الانباء السعودية"واس". وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى موريتانيا، بلغ 8 آلاف و 34 إصابة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات 168 حالة وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا والاجمالى يقفز إلى 8034 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.